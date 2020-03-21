https://static.news.ru/photo/908b629e-6b9a-11ea-b8af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Akin Celiktas/Global Look Press

Лицам старше 65 лет запретили выходить на улицу в связи с пандемией коронавируса. Соответствующую меру приняло Министерство внутренних дел Турции.

Таким образом власти хотят обезопасить население, которое находится в группе риска, передаёт РИА Новости.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан самоизолироваться на три недели. По его словам, жители Турции не должны без особой необходимости выходить из дома, пока угроза не будет устранена. Турецкий лидер также отложил проведение различных мероприятий, которые связаны с культурой, наукой и искусством, до конца апреля.

NEWS.ru писал, что турецкая полиция задержала 62 человека за распространение фейков о коронавирусе. Всего в социальных сетях «провокационную» информацию о заболевании распространяли 242 человека.