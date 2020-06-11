В Турции к тюремному сроку приговорили сотрудника генконсульства США

https://static.news.ru/photo/426d969e-abdd-11ea-9f52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудник генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз приговорён к восьми годам и девяти месяцам тюрьмы в Турции.

Мужчина признан виновным в сотрудничестве с группировкой фетхуллахистов (FETO), которая считается в стране террористической.

Топуза задержали в октябре 2017 года. C тех пор он находился под стражей, сообщает телеканал Haber Turk.

Турецкие власти считают турецкого писателя, исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена и его организацию причастной к попытке государственного переворота в 2016 году. Тогда были ранены 2,2 тысячи человек, 250 погибли. После этого в стране начались аресты людей, подозреваемых в связях с FETO. Они продолжаются до сих пор. Проживающий в США Гюлен отрицает все обвинения.

NEWS.ru писал, что в январе 2020 года прокуратура страны выдала ордер на арест 108 действующих военнослужащих и 68 бывших. Операция по их задержанию прошла в 49 провинциях. Обвинения базируются на телефонных разговорах с членами FETO. В мае 2019 года были арестованы 249 сотрудников МИД Турции.