В Турции испытали первый в мире беспилотник с лазерным оружием

В Турции прошли испытания первого в мире беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Eren, оснащённого лазерным оружием. Дрон успешно провел выстрелы с дистанции 500, 300 и 100 м, сообщает информационное агентство Anadolu. Его можно использовать, в частности, для уничтожения взрывных устройств.

Максимальная высота полёта аппарата составляет 3 тыс. м. БПЛА разработан специалистами оборонных компаний Tubitak и Asisgard при участии департамента криминалистики Главного управления безопасности Турции.

Заместитель комиссара полиции страны Айкут Эроглу добавил, что беспилотник может справиться с обезвреживанием боеприпасов и самодельных бомб без помощи сапёров. После испытаний БПЛА передадут турецкой армии.

Ранее сообщалось, что Россия значительно сократила технологическое отставание от Израиля и США в разработке беспилотников. Она обладает высоким уровнем научной школы в сфере авиационных технологий — наравне с лидирующими странами, сообщил генеральный директор разработчика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Кронштадт». При этом созданию современных беспилотников мешает недостаточное развитие российской промышленности в сфере базы электронных технологий.

Эксперт добавил, что другие страны не будут делиться новыми технологиями с Россией и необходимо развивать собственные компетенции. Это требует времени и большого количества ресурсов, но позволяет создать собственный прочный фундамент для развития.