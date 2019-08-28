https://static.news.ru/photo/dabeb0bc-c9a3-11e9-8b6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Турции гражданина Грузии задержали после попытки ограбления россиянки. Он испугался криков женщины и решил бежать, однако уйти далеко ему не удалось.

Инцидент произошёл 26 августа в туристической деревне Текирова в районе Кемера, сообщает газета Sabah . 25-летний Истанбул Мурсагулов пробрался на территорию пятизвёздочного отеля и постучал в один из номеров. Дверь ему открыла туристка из России. Он представился работником и сообщил о странном запахе из помещения. Россиянка впустила грузина в номер, после чего он приставил нож к её горлу и попытался украсть сумку женщины.

Antalya'da Rus kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almaya kalkıştı https://t.co/5ZpAZOq17Q pic.twitter.com/m1pHnpZo5S — Yeni Alanya Gazetesi (@yenialanya) August 28, 2019

Туристка не растерялась и начала кричать. Испугавшись, что будет пойман, Мурсагулов сбежал. Сотрудники отеля проинформировали о случившемся местную жандармерию. Спустя примерно час правоохранителям удалось задержать мужчину. Он прятался в парке недалеко от отеля, изображая из себя отдыхающего.

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