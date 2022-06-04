В Турции анонсировали поставки украинского зерна по морю

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Украинское зерно могут начать поставлять на мировые рынки по Черному морю через зону проливов в ближайшее время, сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Anadolu. Предполагается, что этому будет способствовать визит главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару, в ходе которого заключат специальный меморандум.

Турецкая сторона надеется, что визит Лаврова подготовит соответствующую почву — путем подписания протокола и меморандума. Будет принято решение, и поставки начнутся в самом скором времени, — сказал Калын.

Он отметил, что даже если договоренностей удастся достичь в ближайшие несколько дней, поставки начнутся, как минимум, через три-пять недель. Калын объяснил это тем, что перед началом транзитов необходимо очистить акваторию от мин и создать коридор.

Политик подчеркнул, что в Турции продолжаются переговоры о создании «зернового центра», который будет осуществлять контроль перевозок украинских ресурсов. По словам Калына, Москва позитивно оценили этот шаг, а Киев счел предложение «отвечающим интересам страны».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев уклоняется от связи с иностранными судами для вывоза зерна. По данным ведомства, 70 иностранных судов из 16 государств заблокированы в украинских портах из-за высокой минной опасности.