В Турции 19 человек погибли при наезде грузовика на толпу

Фото: Социальные сети

Девятнадцать человек погибли на юго-востоке Турции в результате ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Инцидент произошел в городе Мардин.

К сожалению, количество людей, погибших в аварии, произошедшей с въездом грузовика в толпу в Дерике, увеличилось до 19 человек. Пострадавших 26 человек, из них 6 в тяжелом состоянии, — отметил Коджа в своем Twitter.

Он также уточнил, что причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.

Ранее сообщалось, что на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе произошло массовое ДТП. В результате пострадали двое детей и четверо взрослых. По информации местной ГИБДД, виновником аварии является 60-летний водитель ВАЗа, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с автомобилями Toyota и Subaru.