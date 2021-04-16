В Тулузе осквернили главный католический собор города

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Неизвестные лица нанесли антихристианские и антисемитские надписи на стены базилики Сен-Сернен (Святого Сатурнина) и ряда домов французского города Тулуза. Об этом сообщила местная епархия.

На стенах главного собора города появились ярко-красные надписи «Сатана возвращается», «Вы — предатели». Также от неизвестных граффитистов пострадал один из домов в центре.

Мы опечалены и скорбим в связи с тем, что появились оскорбительные надписи на здании этой великолепной церкви романского стиля, внесённой в список Мирового наследия ЮНЕСКО, — говорится в заявлении епархии.

Je condamne cet acte honteux, qui vise Ã la fois la pacifique communautÃ© catholique toulousaine et le plus beau fleuron du patrimoine de #Toulouse .



Honte Ã ceux qui lâont perpÃ©trÃ© ! https://t.co/J3w58WTaSE — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) April 17, 2021

Мэр Тулузы Жан-Люк Мудэнк также решительно осудил «этот постыдный акт, который направлен как против мирной католической общины Тулузы, так и против самого прекрасного объекта культурного и исторического наследия города». Он добавил, что антихристианские и антисемитские выходки не могут поколебать гуманитарных ценностей жителей Тулузы.

Ранее NEWS.ru писал, что французские власти запретили в стране турецкую националистическую организацию «Бозкурт» («Серые волки»). По словам главы МИД Жеральда Дарманена, её участники занимаются разжиганием ненависти и дискриминации, а также они причастны к насилию.