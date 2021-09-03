В Триполи вспыхнули бои

Вспыхнули новые бои в столице Ливии между вооружёнными группировками. Активизация боёв в Триполи последовала за нападением на 444-ю бригаду сил сдерживания конфликта. Об этом сообщило Reuters.

Жители района Саллах ад-Дин рассказали , что интенсивная стрельба началась глубокой ночью. По свидетельствам очевидцев, в ходе боестолкновения применялось стрелковое и противотанковое оружие. Руководитель военной зоны Триполи сказал, что это было нападение на позиции 444-й бригады сил сдерживания противоборствующих сторон. Миссия ООН в Ливии высказала глубокую озабоченность ростом насилия в городе.

Ранее сообщалось, что российский военный вертолёт был замечен в Ливии. В Бенгази во время репетиции парада национальной армии были замечены вертолёты Ми-24. Винтокрылая машина прошла на малой высоте над колонной военных автомобилей. На данный момент, по сообщениям СМИ, ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара располагает тремя единицами данного вооружения.