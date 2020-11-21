В Торонто вводят карантин из-за вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/4e1e90b2-2bce-11eb-9646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zou Zheng/XinHua/Global Look press

Власти самого крупного канадского города Торонто (провинция Онтарио) вводят локдаун в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Ограничительные меры будут действовать в течение 28 дней.

Это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий, — цитирует ТАСС премьер-министра провинции Дага Форда.

В течение указанного периода в Торонто будут закрыты досуговые и спортивные центры, салоны красоты, казино, парикмахерские. Заведениям общепита разрешено работать только на вынос блюд. Магазинам власти рекомендуют перейти на доставку товаров покупателям или же организовать их выдачу на улице.

Горожан призывают не покидать домов без особой необходимости, им запрещено собираться группами более 10 человек. Ограничено количество присутствующих на торжественных и траурных церемониях, а также число прихожан в религиозных учреждениях. Нарушителям карантинных мер грозит штраф в размере 750 канадских долларов (около $575).

В последние несколько дней в Онтарио суточный прирост заболевших составляет около полутора тысяч человек. Порядка 80% новых случаев заражения приходится на долю Торонто. Всего в Канаде за время пандемии заболели около 320 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 11,3 тысячи жителей страны.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Подмосковья продлили запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением COVID-19. Он будет действовать до 29 ноября.