Под завалами в торговом центре «Сурмалу» в Ереване спасатели обнаружили тело ребёнка. Таким образом, число погибших в результате ЧП возросло до 15 человек. Об этом сообщается на сайте МЧС Армении.
В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 15 погибших. Личности девяти из них, в том числе ребёнка, пока не установлены, — говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщало о 14 жертвах.
Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. По имеющимся данным, пострадали 62 человека.
Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». Как сообщили в ведомстве, будут отрабатываться все версии случившегося.