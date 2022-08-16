В торговом центре в Ереване под завалами обнаружили тело ребёнка МЧС Армении: спасатели обнаружили под завалами ТЦ в Ереване тело ребёнка

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Под завалами в торговом центре «Сурмалу» в Ереване спасатели обнаружили тело ребёнка. Таким образом, число погибших в результате ЧП возросло до 15 человек. Об этом сообщается на сайте МЧС Армении.

В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 15 погибших. Личности девяти из них, в том числе ребёнка, пока не установлены, — говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщало о 14 жертвах.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. По имеющимся данным, пострадали 62 человека.

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». Как сообщили в ведомстве, будут отрабатываться все версии случившегося.