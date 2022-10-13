В Токио узнали о ядерных боеголовках КНДР, способных достичь Японии Минобороны: Япония может находиться в зоне поражения новых ядерных боеголовок КНДР

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

КНДР уже смогла достичь миниатюризации ядерного заряда, необходимой для оснащения ядерными боеголовками баллистических ракет, в зоне поражения которых находится японский архипелаг. Такое мнение высказал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. Его слова приводит РИА Новости.

Мы полагаем, что ими уже был достигнут уровень миниатюризации заряда для боеголовки, которой можно было бы оснастить баллистические ракеты, в зоне поражения которых находится наша страна, — сказал министр.

Северная Корея с 25 сентября произвела семь запусков ракет. С начала года было проведено 25 пусков. Также СМИ сообщают, что с 25 сентября по 9 октября в КНДР проходили учения тактических ядерных подразделений. Их инспектировал непосредственно руководитель страны Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что КНДР в среду, 12 октября, выпустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности. Они поразили цель на расстоянии 2000 километров. По данным СМИ, ракеты пролетели 10 234 секунды в небе над Желтым морем на территории Кореи.

6 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они были запущены с 15-минутным интервалом, и обе упали в море. Позже стало известно, что Южная Корея и США намерены провести совместные морские учения в ответ на ракетные пуски КНДР. Учения запланированы на 7–8 октября.