В Токио открылся парк развлечений с порнозвёздами

https://static.news.ru/photo/14ed73a8-1071-11eb-bd17-fa163e074e61_660.jpg Фото: hikari_ninomiya/instagram.com

Тематический парк для взрослых открылся в районе «красных фонарей» в Токио. Гостей пятиэтажного комплекса с аттракционами сексуальной направленности обслуживают порнозвёзды.

Идея создания парка принадлежит японскому продюсеру фильмов для взрослых Soft on Demand (SOD). Комплекс получил название SOD Land. Каждый этаж огромного здания оформлен в индивидуальном стиле.

По сообщениям местных СМИ, в подвале расположен кафе-бар. Здесь еду и напитки посетителям подают новые и подающие надежды артистки порноиндустрии. На втором этаже клиентов ждёт эротический массаж, а на третьем — знакомство с порнозвёздами. На верхнем этаже расположен ещё один бар, в котором трудятся актрисы в бикини.

Билеты в SOD Land стоят 500 иен (4,75 доллара) за 30 минут. Еда и напитки — за отдельную плату.

В этом районе уже есть несколько баров, которые предлагают аналогичные впечатления от звёзд индустрии для взрослых, но это первое многоэтажное заведение.

Ранее NEWS.ru писал, что популярный свинг- и фетиш-клуб Великобритании заявил своим посетителям о запрете сексуальных контактов в помещении ввиду пандемии. Клуб пока будет работать как обычный отель или бар.