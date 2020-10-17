В Токио открылся парк развлечений с порнозвёздами

Тематический парк для взрослых открылся в районе «красных фонарей» в Токио. Гостей пятиэтажного комплекса с аттракционами сексуальной направленности обслуживают порнозвёзды.
Идея создания парка принадлежит японскому продюсеру фильмов для взрослых Soft on Demand (SOD). Комплекс получил название SOD Land. Каждый этаж огромного здания оформлен в индивидуальном стиле.
По сообщениям местных СМИ, в подвале
Билеты в SOD Land стоят 500 иен (4,75 доллара) за 30 минут. Еда и напитки — за отдельную плату.
В этом районе уже есть несколько баров, которые предлагают аналогичные впечатления от звёзд индустрии для взрослых, но это первое многоэтажное заведение.
Ранее NEWS.ru писал, что популярный свинг- и фетиш-клуб Великобритании заявил своим посетителям о запрете сексуальных контактов в помещении ввиду пандемии. Клуб пока будет работать как обычный отель или бар.