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В Токио мужчина в поезде ранил ножом не менее 15 человек

15:14, 31 октября 2021
В Токио мужчина в поезде ранил ножом не менее 15 человек Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK. Злоумышленник арестован.

Отмечается, что неизвестный начал размахивать ножом в поезде. После этого он разлил горючую жидкость и поджёг её. Полиция задержала его по горячим следам. 

Мотивы злоумышленника на данный момент неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё один получил ранения в результате нападения неизвестного с ножом на западе Нидерландов. Инцидент произошёл в центре города Алмело. Отмечалось, что один подозреваемый в нападении задержан, он ранен. 

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