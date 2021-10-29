В Токио мужчина в поезде ранил ножом не менее 15 человек

Не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK. Злоумышленник арестован.

Отмечается, что неизвестный начал размахивать ножом в поезде. После этого он разлил горючую жидкость и поджёг её. Полиция задержала его по горячим следам.

Мотивы злоумышленника на данный момент неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё один получил ранения в результате нападения неизвестного с ножом на западе Нидерландов. Инцидент произошёл в центре города Алмело. Отмечалось, что один подозреваемый в нападении задержан, он ранен.