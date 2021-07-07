В Токио введут режим ЧС из-за коронавируса

Фото: James Matsumoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Правительство Японии приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.
Отмечается, что режим ЧС введут в столице Японии до 22 августа. На тот же период будет продлено действие режима чрезвычайной ситуации в южной префектуре Окинава. По данным Минздрава Японии, 7 июля в Токио было выявлено 920 случаев заболевания, что на 206 больше, чем неделю назад.
Организаторы летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных болельщиков.
Ранее исполком Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовал итоговый состав национальной сборной на Олимпиаду в Токио. В неё вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин). Участники Олимпийских игр — 2020 в Токио смогут использовать вакцины от компаний Pfizer и BioNTech против COVID-19.