В Токио введут режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

Отмечается, что режим ЧС введут в столице Японии до 22 августа. На тот же период будет продлено действие режима чрезвычайной ситуации в южной префектуре Окинава. По данным Минздрава Японии, 7 июля в Токио было выявлено 920 случаев заболевания, что на 206 больше, чем неделю назад.

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных болельщиков.