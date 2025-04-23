В Тихом океане зафиксировали редчайшее природное явление Огромную волну высотой 17,6 метра зафиксировали у берегов Британской Колумбии

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Ученые зафиксировали у берегов Британской Колумбии самую большую волну за всю историю наблюдений, пишет Scientific Reports. Она достигла высоты 17,6 метра. Внезапное повышение уровня было зафиксировано с помощью специально установленного буя с датчиком.

Волна высотой с четырехэтажный дом является редчайшим явлением. По мнению исследователей, она появляется один раз в 1300 лет. Без помощи современных технологий этот случай мог бы остаться незамеченным. Неудивительно, что долгое время «волны-убийцы» считались элементом морского фольклора.

Миф был развенчан, когда в начале XXI века в Норвегии это природное явление было документально подтверждено. С тех пор ученые зафиксировали несколько десятков подобных волн. В открытом море они появляются редко и представляют собой угрозу морским судам, платформам и береговой инфраструктуре.

Ранее последствия мощного шторма в Алабаме попали на видео. Так, непогода перевернула школьный автобус и частично разрушила здание школы в городе Талладига, сорвав крышу учебного заведения, выбив окна и обрушив заднюю часть строения. На улицах города также видны последствия стихии — обломки зданий, поврежденные автомобили и вырванные деревья.