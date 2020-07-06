В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане в районе Федеративных Штатов Микронезии.
Об этом
Кроме того, землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии. Оно было зафиксировано в 18.19 по времени UTC (21.19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 429 километрах к югу от города Нагоя (столица японской префектуры Айти).
Как писал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане неподалёку от Соломоновых островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.
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