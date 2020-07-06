В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,3

https://static.news.ru/photo/5d7bdf6e-bfc3-11ea-b421-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане в районе Федеративных Штатов Микронезии.

Об этом сообщило RT со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км в 698 км к юго-западу от острова Сайпан, входящего в состав Северных Марианских островов.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии. Оно было зафиксировано в 18.19 по времени UTC (21.19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 429 километрах к югу от города Нагоя (столица японской префектуры Айти).

Как писал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане неподалёку от Соломоновых островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.