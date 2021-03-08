В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5.

https://static.news.ru/photo/62a34550-34e4-11ea-ab1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали американские сейсмологи в Тихом океане в воскресенье, 7 марта.

Землетрясение произошло в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. По данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 10 километров.

Населённых пунктов близ эпицентра землетрясение нет. Угрозы цунами не объявлялось.

Ранее NEWS.ru писал, что у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,2. Данное землетрясение произошло примерно в 1 тысяче километров к югу от очага сейсмической активности в районе островной дуги Кермадек, где землетрясения продолжаются с 4 марта. В результате там возникла угроза цунами, проводилась эвакуация местных жителей.