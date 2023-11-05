В Тихом океане появился новый остров после извержения вулкана

Фото: eri.u-tokyo.ac.jp

Подводное извержение вулкана в Тихом океане привело к образованию острова, сообщил Институт исследований землетрясений при Токийском университете. По словам специалистов, новый участок суши имеет диаметр около 100 м и располагается примерно в 1200 км от города Токио.

Исследователи засняли вулканическую активность с воздуха в районе острова Ио 30 октября. По мнению ученых, в ходе извержения магма попала в воды океана и произошел фреатомагматический взрыв, в результате которого из-под поверхности воды выбрасывались огромные камни. Недалеко от места извержения нашли сформировавшийся остров, чья поверхность покрыта вулканическими глыбами, а прилегающая водная область имеет серовато-бежевый оттенок. Специалисты считают, что размер суши может увеличиться по мере того, как будет продолжаться извержение.

Подводные извержения в районе острова Ио фиксировались и ранее. Летом прошлого года на поверхность выбросило не только грязь и пар, но и застывшую магму. Годом ранее из-за вулканической активности поднялся уровень самого острова Ио.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге Японии у отдаленных островов Енагуни. По данным национального метеорологического управления страны, очаг залегал на глубине 20 километров. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.