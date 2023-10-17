В Тихом океане обнаружен неизвестный материк

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Тихий океан скрывает большую землю под островами Новой Зеландии: сейчас над водой виднеются лишь два ее участка, но под ними находится обширная территория, которая раньше была сушей, пишет LIFE.ru со ссылкой на данные геологических исследований. Как отмечают ученые, свидетельство тому — характерный рельеф и состав горных пород.

Издание пишет, что, согласно версии геологов, континент, получивший название Зеландия, образовался около 85 млн лет назад в результате тектонического движения внушительных участков суши от восточного берега Австралии и от Антарктиды. В ходе дальнейших геологических процессов этот материк погрузился в воду, оставив над поверхностью океана лишь 5% от своей площади. Это архипелаг, известный нам сегодня как Новая Зеландия, — большие острова Северный и Южный и несколько десятков маленьких.

Ученые обратили внимание, что морское дно вокруг Новой Зеландии напоминает континентальный рельеф, который значительно отличается от океанического рельефа большим перепадом высот. Кроме того, анализ горных пород, поднятых со дна у новозеландских берегов, показал, что в них присутствуют гранит, известняк, песчаник, характерные для континентальной коры. При этом дно вокруг этого подводного региона сложено из типичных для океанической коры вулканических пород — базальтов.

Согласно выводам геологов, выявленный континент хоть и скрыт под водой, но с точки зрения науки он существует. Ученые считают, что через несколько миллионов лет движение Австралийской плиты расколет подводную Зеландию надвое.

Ранее новозеландские ученые представили подробную геологическую карту затонувшей Зеландии. Специалисты утверждают, что Новая Зеландия — лишь 5% от огромного осколка Гондваны, почти полностью затонувшего в океане.