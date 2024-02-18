СНГ и Россия внезапно остались без Telegram В Telegram произошел массовый сбой

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Серьёзный сбой произошёл в работе Telegram, по данным портала Downdetector. Пользователи отмечают, что у них возникли проблемы с отправкой сообщений, а также с загрузкой файлов как в мобильном приложении, так и на стационарных компьютерах. Причины сбоя не сообщаются. В 14:54 работа приложения начала восстанавливаться.

Как отмечает портал сбой.рф, 38% жалоб на работу приложения приходится на Москву, 12% — на Санкт-Петербург. 5% сбоев приходится на Краснодарский край, 4% — на Новосибирскую область, по 3% — на Подмосковье и Татарстан. Кроме того, сбой наблюдается не только в России, но и в ближайшем зарубежье. Например, на неработающий мессенджер жалуются на Украине и в Белорусии, а также в Грузии.

16 января пользователи социальной сети «ВКонтакте» из России и ряда других стран мира заявили о потере доступа к сайту. По данным сервиса Downdetector, с проблемами в работе соцсети столкнулись жители Москвы, Самары, Ростова-на-Дону, Белгорода, Челябинска и ряда других городов. При этом отмечалось, что пользователи не могут получить доступ к сайту как с мобильных устройств, так и с персональных компьютеров.