В Telegram появился канал с постами Трампа

В мессенджере Telegram появился канал с постами президента США Дональда Трампа из заблокированного аккаунта @realDonaldTrump в Twitter. Официального подтверждения о принадлежности канала действующему американскому лидеру нет.
Как сообщал NEWS.ru ранее, администрация Twitter на бессрочной основе заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа из опасений, что глава государства своими постами может «спровоцировать вспышки насилия» в стране.
Позднее Трамп сделал заявление, что действия Twitter не заставят его замолчать. Это сообщение было размещено в официальной учётной записи президента США @POTUS, после чего администрация сервиса удалила его и остальные записи.
Затем над Twitter поиздевался аккаунт предвыборного штаба. В нём была выложена фотография логотипа Twitter на фоне серпа и молота. В аккаунте также появились заявления Трампа. В ответ администрация Twitter заблокировала аккаунт штаба Трампа.