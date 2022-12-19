В Тель-Авиве россиянам незаконно выдавали израильские паспорта

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В Тель-Авиве россиянам незаконно выдавали израильские паспорта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов уже арестовали нескольких человек, предположительно занимавшихся нелегальным документооборотом.

Всего полиция арестовала пятерых человек, включая трех сотрудников Департамента народонаселения и иммиграции. Троих из них подозревают в выдаче гражданам РФ официальных израильских паспортов. Уточняется, что им нужны были документы для свободного передвижения по миру.

Следствие установило, что у россиян было право только на получение временных паспортов или транзитных документов, в то время как для получения постоянного израильского паспорта они должны были проживать в стране.

В ноябре пограничные службы Израиля запретили въезд в страну некоторым туристам из России. С одного рейса сняли около 50 россиян, а также двух сербов и еще одного жителя Германии.

Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил о непреодолимых ограничениях в поддержке Киева, которые вызывают связи с Россией. Дипломат подчеркнул, что ни одно израильское правительство не поступится интересами безопасности в сотрудничестве с РФ ради «кого-либо», включая украинцев.