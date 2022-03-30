18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы

14:27, 30 марта 2022
В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы Хосейн Амир Абдоллахиан Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Тегеран выступает против односторонних санкций в отношении Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Иранский министр добавил, что проинформирован о «позитивных шагах» в переговорах России и Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Мы рады, что отношения Тегерана и Москвы находятся в правильном русле. Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы против санкций и односторонних шагов в отношении России, — сказал Абдоллахиан.

Он также попросил Лаврова передать тёплый привет от президента Ирана Ибрaхима Раиси президенту России Владимиру Путину.

Как сообщил ранее посол Ирана в России Казем Джалали, Россия и Иран работают над объединением систем обмена финансовыми сообщениями в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Эти меры предусматривают подключение иранских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео