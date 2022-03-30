В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы

Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что процесс освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) проходит более интенсивно, однако пока о сроках завершения операции судить нет возможности, сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

Говорить о конечном сроке [завершения операции по освобождению ДНР] пока не представляется возможным. Всё сопряжено со множеством факторов, но то, что операция ускоряется, это уже факт, — сказал он. По...