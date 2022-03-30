В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы

Тегеран выступает против односторонних санкций в отношении Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Иранский министр добавил, что проинформирован о «позитивных шагах» в переговорах России и Украины. Его слова приводит РИА Новости.
Мы рады, что отношения Тегерана и Москвы находятся в правильном русле. Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы против санкций и односторонних шагов в отношении России, — сказал Абдоллахиан.
Он также попросил Лаврова передать тёплый привет от президента Ирана Ибрaхима Раиси президенту России Владимиру Путину.
Как сообщил ранее посол Ирана в России Казем Джалали, Россия и Иран работают над объединением систем обмена финансовыми сообщениями в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Эти меры предусматривают подключение иранских банков к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).