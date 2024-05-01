В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах

Фото: Андрей Кузнецов/NEWS.ru

В Тбилиси завершилась акция протеста против закона об иноагентах, которая проходила у парламента Грузии, передает ТАСС. По данным агентства, полиция сняла свой последний кордон на улице 9 Апреля у служебного входа в здание законодательного органа.

После этого нескольким десяткам участников протестной акции разрешили свободно передвигаться по территории возле парламента. По информации РИА Новости, часть силовиков все еще остается на проспекте Руставели. Большинство полицейских двинулось в сторону здания МВД.

По данным издания Georgia Today, волнения в Грузии привлекли внимание международной хакерской группы Anonymous. Они пригрозили полицейским публичным раскрытием личных данных. Хакеры пообещали выложить в Сеть «базы данных и пулы электронной почты». Издание также сообщило, что митинг протеста продолжится 1 мая в 12:00 в Тбилиси, Батуми, Гурии, Кутаиси, Имерети и других городах и регионах республики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обратилась к министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури с требованием прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси. По ее словам, акция проходила мирно и никакой угрозы порядку не представляла. Она подчеркнула, что применять насилие на Страстной неделе — позор.