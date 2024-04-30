В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у парламента

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грузинский спецназ и полицейские в Тбилиси начали разгон демонстрантов у здания парламента, передает ТАСС. В МВД республики заявили, что акция стала насильственной и ведомство начинает восстанавливать порядок. По данным агентства, митингующие забрасывают правоохранителей бутылками и предметами. Полиция в ответ применила водометы.

Исходя из того, что акция полностью вышла за рамки закона о собраниях и манифестациях и стала насильственной, с целью восстановления общественного порядка Министерство внутренних дел начинает проводить законные действия, — проинформировала пресс-служба МВД.

Telegram-канал SHOT сообщил, что для разгона акции протеста в Тбилиси спецназ применил резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки. По данным канала, уже задержано не менее 30 человек.

Сотрудники полиции Грузии разгоняют протестующих против принятия законопроекта об иноагентах у парламента республики в Тбилиси, для этого силовиками используются перцовые спреи, на прилегающих к зданию улицах сохраняется напряженная обстановка. Полицейские использовали против митингующих перцовый спрей после того, как участники протеста установили перед их кордоном мусорные баки. Для разгона людей было мобилизовано большое количество бойцов спецназа. На месте митинга работают медики, оказывающие помощь пострадавшим.

Ранее комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении закон об иностранных агентах. Дискуссии о проекте продолжались почти 10 часов, в ходе них депутат Хатия Деканоидзе кинула бутылку в коллегу Гурама Мачарашвили, еще 14 оппозиционных депутатов удалили из зала.