В Тбилиси разгоняют недовольных законом об иноагентах. Начался «Майдан»?

Фото: Андрей Кузнецов/NEWS.ru

Спецназ и полицейские в Тбилиси начали разгон демонстрантов у здания парламента. Какая сейчас ситуация в Грузии, похожа ли она на украинский Евромайдан 2013–2014 годов?

Что происходит в Тбилиси

В МВД республики заявили, что акция стала насильственной и ведомство начинает восстанавливать порядок. Митингующие забрасывают правоохранителей бутылками и предметами. Полиция в ответ применила водометы, передает ТАСС.

«Исходя из того, что акция полностью вышла за рамки закона о собраниях и манифестациях и стала насильственной, с целью восстановления общественного порядка Министерство внутренних дел начинает проводить законные действия», — проинформировала пресс-служба МВД.

Протестующие кричали лозунги «Сакартвело» (Грузия) и «Нет российскому закону». Закон об иноагентах, второе чтение которого завтра пройдет в грузинском парламенте, протестующие, лидеры оппозиции и ряд местных НКО считают «калькой» с российского закона.

Полиция применила слезоточивый газ: участники акции бросали в силовиков различные предметы. Грузинская полиция призвала политических лидеров, организаторов и участников митинга «не превышать установленные законом нормы собраний и демонстраций». На месте работает скорая помощь, есть пострадавшие.

Сотрудники полиции Грузии, разгоняя протестующих против принятия законопроекта об иноагентах у парламента республики в Тбилиси, использовали перцовые спреи, сообщало РИА Новости. На прилегающих к зданию улицах сохраняется напряженная обстановка.

Полицейские использовали против митингующих перцовый спрей после того, как участники протеста установили перед их кордоном мусорные баки. Для разгона людей было мобилизовано большое количество бойцов спецназа.

Примут ли в Грузии закон об иноагентах

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иностранных агентах. Дискуссия была острой, документ обсуждали почти 10 часов, 14 оппозиционных депутатов удалили из зала. Депутат Хатия Деканоидзе кинула бутылку в коллегу Гурама Мачарашвили.

Третье и финальное слушание предварительно назначено на 17 мая. Против инициативы выступают активисты, оппозиция и президент Саломе Зурабишвили. Они видят в ней опасность на пути в Евросоюз и не хотят повторять опыт России, где действует схожий закон.

Грузия готова пересмотреть закон об иноcтранных агентах в случае принятия в Евросоюз, заявлял председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили. При этом он подчеркнул, что страна пока не готова для принятия в ЕС.

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать [закон об иноагентах], пересмотреть его, переделать или принять новый», — пояснил он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что проект закона об иноагентах несовместим со стремлением Грузии в ЕС. Об этом он написал в соцсетях в тот момент, когда на улицах Тбилиси продолжались протесты, связанные с обсуждением этого законопроекта в парламенте.

Протесты же против этого закона продолжаются в Тбилиси вторую неделю. Граждане объясняли свое недовольство надеждой стать частью Евросоюза и нежеланием «вернуться в СССР». На митингах звучат лозунги «Нет российскому закону», потому что грузины считают его копией принятого в РФ.

Как Лавров оценил законопроект об иноагентах в Грузии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мягчайшим закон об иноагентах в Грузии. В интервью KP.RU, Sputnik и «Говорит Москва» он отметил, что в США, Франции и ряде других стран Евросоюза существуют законы со штрафами и уголовной ответственностью за нарушение закона об иноагентах, особенно если на полученные деньги «делается что-то не то».

«В Грузии сейчас демонстрации превратили [президента Грузии] Саломе Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший», — сказал дипломат.

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