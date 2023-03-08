В Грузии начался женский марш протеста В Тбилиси проходит женский марш против закона об иноагентах

Фото: Sputnik/РИА Новости

Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

В центре Тбилиси и по всей Грузии началась новая акция протеста против законопроекта об иностранных агентах, сообщает ТАСС. Движение на проспекте Руставели, где расположен парламент, перекрыто, участники акции держат флаги Грузии и Евросоюза и скандируют лозунги против принятия законопроекта. Как отмечается, на улицы вышло большое число женщин, а сама акция уже получила название «женский марш» и проводится в десяти городах страны.

В акции участвуют студенты и организованное движение женщин, которые маршем прошли к парламенту по проспекту Руставели, выступая против законодательной инициативы. По данным РИА Новости, акцию протеста также начала крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение».

Шествием с разных локаций к парламенту движутся активисты, граждане Грузии. Сегодня к масштабной акции, которая состоится в 19:00 (18:00 мск) присоединятся представители разных профессий, ведомств, — сказал член партии Акакий Минашвили.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона оппозиция и ее сторонники, полагающие, что создание реестра иноагентов помешает евроинтеграции, начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.

Протестующие забрасывали силовиков «коктейлями Молотова», спецназ применял водометы и слезоточивый газ. МВД Грузии сообщало, что в ходе стычек пострадали несколько сотрудников полиции. Известно об одном возбужденном деле о нападении на полицейского. Эти события назвали «черным днем демократии».