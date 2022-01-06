В Таразе активизировались перестрелки в центре города

В административном центре Жамбылской области Казахстана Таразе раздаются звуки стрельбы, там собрались около 70 человек, передаёт Sputnik Казахстан. Ранее днём агентство писало, что ситуация в городе стабилизировалась. Накануне были сожжены три полицейских здания и 50 автомобилей полиции. Перестрелка ведётся в центре Тараза.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений в Алма-Ате погибли по меньшей мере 18 сотрудников правоохранительных органов, ещё 748 были ранены. По неподтверждённым данным, были найдены обезглавленные тела трёх человек. Выясняется принадлежность погибших к силовым структурам.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.