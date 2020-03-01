https://static.news.ru/photo/17fb7cb0-5c72-11ea-8d42-fa163e074e61_660.jpg Абдул Салям Ханафи Фото: AP/TASS

Вице-председатель представительства талибов в Дохе Абдул Салям Ханафи заявил, что «Талибан» (движение запрещено в РФ) не обсуждал вопрос освобождения пленных с делегацией афганского правительства в столице Катара. Здесь состоялась церемония подписания соглашения между США и представителями движения.

Как указал Ханафи, слова которого приводит телеканал Ariana News, «если вопрос об освобождении пленных не будет решён, проведение межафганских переговоров окажется под вопросом». 1 марта президент Афганистана Ашраф Гани заявил на пресс-конференции, что освобождение пленных талибов не может быть условием проведения межафганских переговоров.

29 февраля, как писал NEWS.ru, в Дохе было подписано мирное соглашение между Соединёнными Штатами и талибами. Договорённость подразумевает частичный вывод войск США и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Также соглашение включает пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства. Госсекретарь Майкл Помпео при этом подчеркнул, что движение должно разорвать все связи с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ), ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.