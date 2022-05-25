РИА Новости: в Мариуполе нашли полевой китель британского военного

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Следователи СК России нашли британский военный китель в тайнике рядом с бывшими позициями украинских националистов в Мариуполе, передаёт корреспондент РИА Новости. Рядом с кителем были обнаружены служебные документы националистического полка «Азов» и ноутбук, предположительно принадлежавший высокопоставленному служащему Нацгвардии Украины.

Полевой китель Jacket Combat Tropical Desert DPM был официально принят как форма армии Великобритании в апреле 1991 года и применялся до 2010 года. На левом плече кителя, найденного в тайнике на территории одной из промзон Мариуполя, имеется нашивка с государственным флагом Великобритании, он также снабжён маркировкой NATO size.

Ранее военный наёмник из Великобритании Мэттью Робинсон рассказал, что иностранцы сталкиваются на Украине с нехваткой оружия, бронежилетов, боеприпасов и медицинской помощи. Он уточнил, что многим «солдатам удачи» в итоге приходится покупать большую часть вооружения.

В свою очередь военный эксперт Виктор Баранец назвал Великобританию главной «европейской овчаркой» и одной из самых активных участниц украинского кризиса. Соединённое Королевство, по его мнению, соревнуется с США в том, кто поставит Украине больше вооружения.