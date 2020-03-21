https://static.news.ru/photo/b8f106f6-6c05-11ea-949b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adisorn Chabsungnoen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рекордные 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией за день зафиксировали в Таиланде. Об этом 22 марта сообщил министр здравоохранения страны Тхависин Висануйотхин.

Он подчеркнул, что в общей сложности сейчас на территории Таиланда 599 заражённых. По словам главы ведомства, новые случаи заражения связаны с уже известными кластерами.

Недавно получившими положительный результат по анализу на коронавирус стали посетители стадиона тайского бокса, двух известных в Бангкоке пабов и лица, вступавшие с ними в контакт. Большинство из них — это молодые люди, которые пренебрегают рекомендациями Минздрава и продолжают в условиях угрозы распространения вируса посещать увеселительные заведения.

Висануйотхин призвал граждан оставаться дома и не ходить туда, где может быть много людей.

Мы все помним наводнение 2011 года. Многим тогда тоже пришлось находиться продолжительное время в своих домах, не выходя на улицу. Сейчас ситуация похожая, хотя распространение вируса невооруженным глазом увидеть невозможно, это не вода, затопляющая улицы, — цитирует министра РИА Новости.

По информации на 22 марта, коронавирусом в мире заразились 310 882 человека, 13 173 погибли, 95 129 пациентов выздоровели. В РФ заболели 306 человек, 18 выздоровели, одна пациентка погибла.

Как ранее писал NEWS.ru, скончался от осложнений течения болезни 58-летний таксист из Картахены, сообщил министр здравоохранения и социальной защиты Колумбии Фернандо Руис.