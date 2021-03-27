В Таиланде ветеринары прописали обезьяне строгую диету

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В Таиланде ветеринары спасают от ожирения обезьяну, которая весит 20 килограммов. Они прописали животному строгую диету и физические упражнения.

Трёхлетний примат жил на рынке в Бангкоке. Посетители часто угощали его самой различной пищей, и в результате вес животного вдвое превысил нормальный.

Об обезьянке стало известно Центру защиты дикой природы, и его сотрудники конфисковали животное у владельца. В ходе осмотра специалисты выявили у примата ряд заболеваний, возникших вследствие ожирения.

После того, как вес обезьяны достигнет нормы, её планируется выпустить на волю, сообщает издание The Sun.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области во время выставки животных в торговом центре сбежала макака. Организаторы мероприятия заверяли хозяев, что их питомец вернётся, когда проголодается. Однако в итоге на поимку животного ушло два дня.