В Таиланде сообщили о тысячекратном росте туристов из России Bloomberg: число приезжих из России в 2023 году выросло на 1000% по сравнению с 2022-м

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

За первые шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли почти 800 тысяч россиян, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию Министерства туризма и спорта страны. Это более чем на 1000% больше, чем годом ранее. В местной туристической ассоциации отметили, что РФ оказалась «источником туристов № 1 на острове».

По данным министерства туризма, в Таиланд приехали 791 574 гражданина РФ. Также отмечается, что россияне стали активнее покупать недвижимость в этой стране. Агентство Knight Frank Thailand сообщило, что в 2022 году продажи вилл выросли на 82%, до 338, из них половину приобрели обладатели российского паспорта. Участники рынка отмечают, что россияне приобретают жилье не только для проживания, но и для сдачи в аренду. Так, один гражданин РФ стал владельцем 16 вилл.

Типичного российского покупателя в Таиланде описывают как предпринимателя с востока страны в возрасте 30–35 лет. При этом московские и петербургские инвесторы также обращают внимание на местный рынок.

По информации Ассоциации туроператоров России, за 2022 год Таиланд посетили 435 тысяч россиян. Они заняли 9-е место по численности среди туристов. Это на 1314% больше значений 2021 года, когда в страну приезжали только 30 795 туристов из РФ. В ассоциации указали, что в июле этого года число россиян превысило 800 тысяч. Для граждан РФ в Таиланде действует 30-дневный безвизовый режим.



Ранее руководитель туристической фирмы Юлия Савицкая рассказала, что лучшее время для отдыха в Арабских Эмиратах приходится на март, апрель и конец осени, однако это направление популярно у российских туристов и в летний период. По ее словам, отдых в ОАЭ выходит намного дешевле, чем в Турции, при этом уровень обслуживания там так же высок.