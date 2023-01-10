В Таиланде у россиян похитили 350 тысяч рублей The Thaiger: у отдыхающих в Паттайе россиян похитили из сейфа в отеле 350 тысяч рублей

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Двое отдыхающих в Таиланде российских туристов подали жалобу в полицию после того, как у них украли сотни тысяч рублей из сейфа в отеле, пишет The Thaiger. Отмечается, что женщина и мужчина после прогулки по курортному городу Паттайя обнаружили, что часть их денег была похищена.

Путешественница сообщила, что в сейфе гостиничного номера у нее хранилось примерно $19 тысяч (1,3 млн рублей) наличными, при этом исчезло только $4 тыс (около 280 тысяч рублей). У туриста в сейфе находилось $5тысяч наличными (около 350 тысяч рублей), а пропала только тысяча долларов (около 70 тысяч рублей). В общей сложности у россиян похитили 350 тысяч рублей.

Полиция начала расследование кражи.

Ранее мужчина избил и ограбил женщину в Балашихе, притворившись доставщиком цветов. Он зашел в подъезд, позвонил в квартиру и попросил женщину расплатиться за цветочную посылку. Пострадавшая открыла дверь, и вдруг грабитель набросился на нее, силой затащил в квартиру и связал скакалкой. Грабитель похитил 500 тысяч рублей и ювелирные украшения.

В Иркутске 21 декабря задержали молодого человека, которого подозревают в серии краж, совершенных в обличье женщины. По предварительным данным, в конце ноября 2022 года в полицию поступило сообщение о квартирной краже. На камерах, расположенных в подъезде жилого дома, видно, что к совершению преступления может быть причастна блондинка на каблуках, которая оказалась 30-летним мужчиной.