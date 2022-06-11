В Таиланде бесплатно раздали каннабис с призывом не накуриваться В Таиланде бесплатно раздали каннабис с призывом не употреблять его в личных целях

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Власти Таиланда бесплатно раздают миллион кустов каннабиса домохозяйствам, передает Independent. Правительство напомнило гражданам, что эти растения должны расширить медицинскую индустрию марихуаны, а не стать поводом для ее употребления в качестве наркотика.

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул предупредил сограждан, что использование травы для получения удовольствия является незаконным и жестко карается. Тех, кто отступит от закона, ждет тюремное заключение сроком до трех месяцев и штраф в размере до 800 долларов США согласно закону «Об общественном здравоохранении» страны.

Мы [всегда] подчеркивали, что использовать экстракты и сырье каннабиса можно только в медицинских целях и для здоровья. Никогда не было момента, когда мы думали бы о том, чтобы поощрять людей использовать каннабис с точки зрения отдыха или таким образом, чтобы он мог мешать другим, — сказал Анутин.

В 2018 году Таиланд стал первой страной в Азии, легализовавшей каннабис для медицинского использования. Власти на протяжении нескольких лет пытаются продвигать марихуану в качестве товарной культуры. Крупномасштабным предприятиям для выращивания и использования каннабиса по-прежнему требуется специальное разрешение, а при выращивании растения дома необходима регистрация в приложении PlookGanja.

Ранее медицинскую марихуану захотели легализовать на Украине. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной раде. Согласно логике парламентариев, лекарственное растение не станет конкурентом «уличному» каннабису из-за того, что не имеет психоактивного действия.