В Таиланде 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе Reuters: 13 человек погибли и 35 пострадали при пожаре в ночном клубе Таиланда

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В Таиланде в результате пожара в ночном клубе погибли 13 человек. Еще 35 человек пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные полиции.

По информации правохранителей, все опознанные в настоящее время жертвы являлись гражданами Таиланда. Иностранцев среди них нет.

Инцидент произошел в пятницу, 5 августа, около 01:00 по местному времени (21:00 4 августа по Москве) в ночном клубе Mountain B в провинции Чонбури.

Ранее сообщалось, что пожар на складе OZON в селе Петровское Истринского района Московской области начался 3 августа. Пламя охватило площадь порядка 50 тысяч квадратных метров, частичное обрушилась кровля и стены здания. Огонь тушили более 150 пожарных и порядка 40 единиц техники, включая вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около тысячи работников. Пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы, а судьба двоих неизвестна. Утром 4 августа огонь удалось ликвидировать.