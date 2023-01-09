В Таиланд теперь пускают с ПЦР-тестом

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Таиланд с 9 января стали пускать туристов с сертификатом вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тестом, передает РИА Новости со ссылкой на авиакомпании Azur air, S7 и «Аэрофлот». Также пройти ПЦР-тест можно будет по прибытии в эту страну.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что официальный приказ тайских властей со всеми нюансами новых правил въезда пока отсутствует.

По мнению экспертов, даже такие ограничения серьезно скажутся на российском турпотоке в Таиланд, особенно с учетом других стран, где никаких ограничений давно нет.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал от властей Китая оперативно предоставлять данные о госпитализациях и смертности от COVID-19 в стране. Он заявил, что представители организации обеспокоены ситуацией с заболеванием в КНР, и призвал местных жителей вакцинироваться.

Ранее стало известно, что власти США с 5 января вводят обязательное тестирование на коронавирус всех прибывающих в страну из Китая. Тестирование будет распространяться на пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из КНР пассажиры должны будут показать отрицательный результат теста на COVID-19, который должен будет сдан не позднее, чем за двое суток до вылета.