В Таджикистане возмутились из-за высказывания Байдена

В МИД Таджикистана передали ноту протеста послу Джону Марку Поммершайму из-за слов Джо Байдена, который допустил возможность повтора сценария с людьми, цеплявшимися за шасси американского самолёта в афганском Кабуле, сообщает РИА Новости. Как отмечается в документе, такие высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнёрства.

Если бы мы были в Таджикистане, выкатили C-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолёт, — вы получили бы людей, висящих в нише шасси, — сказал Байден.

Во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана отметили, что Душанбе заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Вашингтоном «в духе взаимной поддержки и взаимного уважения».

Ранее в Афганистане несколько человек сорвались с американского самолёта, когда пытались сбежать из захваченного талибами (представители террористической организации, запрещённой в России) Кабула.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.