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В Таджикистане разбился спасательный вертолет

15:21, 05 августа 2021
В Таджикистане разбился спасательный вертолет Фото: tajikta.tj
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В Таджикистане потерпел крушение вертолет со спасателями, который летел на помощь застрявшим в горах семи московским туристам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в ассоциации туроператоров республики.

По предварительным данным, разбился МИ-8 таджикской пограничной службы.

Как сообщается, пилот погиб, 4 пассажира ранены.

Вертолет потерпел крушение районе села Пойи Мазор джамоата Рованд Ванджского района ГБАО при посадке на ледник Херсон в ущелье Абдулкахор.

Предварительно, борт вылетел на эвакуацию семи российских туристов, которые подали сигнал бедствия еще 28 июля.

В настоящий момент спасатели работают на месте происшествия. Вместе с тем идут поиски пропавших российских туристов.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате крушения вертолета в Калифорнии. Офис шерифа округа Колуза уточнил, что вертолёт разбился днём 1 августа по местному времени. Сотрудник экстренной службы обнаружил на месте крушения четыре тела.

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