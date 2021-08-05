В Таджикистане разбился спасательный вертолет

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Россия и Япония имеют устойчивые партнёрские отношения во многих сферах, однако вопрос Курил остаётся ложкой дёгтя в двустороннем взаимодействии. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru.

Токио не оставляет свои территориальные претензии, которые, на наш взгляд, не имеют под собой оснований. И прежде всего с исторической точки зрения. Заключение мирного договора могло бы положить конец этой...