В Таджикистане разбился спасательный вертолет

В Таджикистане потерпел крушение вертолет со спасателями, который летел на помощь застрявшим в горах семи московским туристам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в ассоциации туроператоров республики.
По предварительным данным,
Как сообщается, пилот погиб, 4 пассажира ранены.
Вертолет потерпел крушение районе села Пойи Мазор джамоата Рованд Ванджского района ГБАО при посадке на ледник Херсон в ущелье Абдулкахор.
Предварительно, борт вылетел на эвакуацию семи российских туристов, которые подали сигнал бедствия еще 28 июля.
В настоящий момент спасатели работают на месте происшествия. Вместе с тем идут поиски пропавших российских туристов.
Ранее сообщалось о четырех погибших в результате крушения вертолета в Калифорнии. Офис шерифа округа Колуза уточнил, что вертолёт разбился днём 1 августа по местному времени. Сотрудник экстренной службы обнаружил на месте крушения четыре тела.