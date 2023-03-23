В Таджикистане произошло два землетрясения за полчаса

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Два землетрясения магнитудой 5,9 и 3,9 были зарегистрированы в Согдийской области Таджикистана в течение получаса. Об этом сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики. Первое землетрясение произошло около 23:07 мск 22 марта, второе было зафиксировано в 23:36 мск.

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщает: 23.03.2023 года, по ташкентскому времени в 01:36 (23:36 мск) в Таджикистане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 39,38 градуса северной широты; 69,8 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,9. Глубина 15 километров, — говорится в сообщении.

Расстояние от эпицентров землетрясений до Ташкента составляет чуть более 200 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

21 марта в Магаданской области РФ произошло землетрясение магнитудой 4,9. Оно было зафиксировано недалеко от Омсукчана. Это второй природный инцидент, случившийся в одном районе за два дня.

Ранее сообщалось, что как минимум три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в Эквадоре 18 марта. Люди пострадали, находясь в машине, на которую обрушилась часть стены во время землетрясения. В нескольких городах на западе Эквадора наблюдалось частичное отсутствие электричества.