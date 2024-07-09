В Таджикистане назвали стратегическую задачу ШОС, о которой молчат Министр промышленности Таджикистана призвал создавать новые проекты в рамках ШОС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо создавать новые проекты, так как они являются важным этапом развития, заявил министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир на выставке ИННОПРОМ-2024. По его словам, ШОС также нужно учитывать политику республики в сфере экономики, которая стоит на «трех столпах» — водно-энергетических ресурсах, производстве и добыче металлов и минералов, а также развитии искусственного интеллекта, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы эту идею очень поддерживаем и предлагаем, чтобы она стала одной из стратегических целей. <...> К сожалению, их очень мало. <...> Задача — подойти к этому вопросу более прагматично. Кроме этого, мы хотим, чтобы учитывали нашу практику, нашу экономику. Основа экономического развития нашей страны заключается в «трех столпах» — водно-энергетические ресурсы, <...> металлы и минералы <...> и искусственный интеллект, который является глобальным вызовом, — заявил Кабир.

Министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев тем временем заявил, что создание ШОС сопряжено с такими вызовами, как согласование интересов всех стран-участниц, обеспечение прозрачности и эффективности управления, а также поддержание их финансовой устойчивости. По его словам, особенно актуален вопрос создания единого финансового института.