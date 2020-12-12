В Сухуме отреагировали на слова президента Грузии об «оккупации» Абхазии

https://static.news.ru/photo/dbcc03ac-3c7e-11eb-8eaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

МИД Абхазии раскритиковал выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили перед депутатами парламента, в котором она заявила об «оккупированных территориях» Абхазии и Южной Осетии.

В ходе своего выступления в парламенте Грузии 11 декабря президент Грузии Зурабишвили выступила с призывом к поиску новых подходов для сближения «с нашим абхазским и осетинским населением, проживающим в оккупированных регионах». По её убеждению, Грузия должна «искать пути для сближения с народами оккупированных регионов — Абхазии и Южной Осетии, — говорится в сообщении пресс-службы абхазского внешнеполитического ведомства.

В МИД при этом уточнили, что для Сухуми остаётся загадкой новизна подходов грузинского руководства, а также методы их реализации. В ведомстве обратили внимание, что Зурабишвили не стала высказываться на эту тему.

Если бы в Грузии действительно появилась заинтересованность в том, чтобы продемонстрировать желание изменить прежнюю политику в отношении Абхазии, то новые подходы должны были бы прежде всего проявиться на практике, например, на площадке Женевских дискуссий, — заявили в МИД.

В абхазском ведомстве напомнили, что на прошедшем на днях 51-м раунде Международных Женевских дискуссий, посвящённых политике безопасности и стабильности в Закавказье, грузинская сторона не проявила «конструктивной позиции», воспрепятствовав согласованию документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией.

Вооруженные силы Грузии вошли на территорию Абхазии 14 августа 1992 года под предлогом защиты железнодорожных составов. Впоследствии они встретили сопротивление со стороны местных ополченцев. Вооружённый конфликт закончился 30 сентября 1993 года после вытеснения грузинских войск из Абхазии. Политическое урегулирование ситуации не принесло результата, Грузия по-прежнему не признает независимость Абхазии, считая её своим регионом.

После вооружённого конфликта, разгоревшегося в августе 2008 года между Грузией с одной стороны, и Южной Осетией и Абхазией при поддержке российских миротворцев с другой, независимость республик признала Россия.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что Тбилиси никогда не смирится с нарушением территориальной целостности страны. Она выразила надежду, что Абхазия и Южная Осетия смогут «мирно вернуться в единое государство».