В столице Абхазии представители оппозиции направляются к резиденции президента страны Рауля Хаджимбы за ответом на своё требование уйти в отставку.
Об этом сообщил один из организаторов шествия Ахра Авидзба. По его словам, для оппозиции это «решающий день».
Мы сейчас туда пойдём, попросим выйти, не выйдет он — мы будем туда заходить. Но не будем прорываться, будем идти мирно, — заявил он.
По данным корреспондента
Ранее NEWS.ru писал, что помощник российского президента Владислав Сурков прибыл в столицу Абхазии Сухум. Его основная задача — помочь в урегулировании политического кризиса в стране.
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