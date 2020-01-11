https://static.news.ru/photo/9eee66fe-355f-11ea-8208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

В столице Абхазии представители оппозиции направляются к резиденции президента страны Рауля Хаджимбы за ответом на своё требование уйти в отставку.

Об этом сообщил один из организаторов шествия Ахра Авидзба. По его словам, для оппозиции это «решающий день».

Мы сейчас туда пойдём, попросим выйти, не выйдет он — мы будем туда заходить. Но не будем прорываться, будем идти мирно, — заявил он.

По данным корреспондента ТАСС , в настоящее время оппозиционеры двигаются колонной по набережной в сторону резиденции Хаджимбы.

Ранее NEWS.ru писал, что помощник российского президента Владислав Сурков прибыл в столицу Абхазии Сухум. Его основная задача — помочь в урегулировании политического кризиса в стране.