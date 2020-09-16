В Судане задержали террористов с взрывчаткой

Суданские силовики задержали представителей крупной террористической группировки. У задержанных изъята крупная партия взрывчатых веществ.
Задержана представлявшая угрозу для соседних стран террористическая ячейка, в состав которой входит 41 человек, — цитирует телеканал Al-Arabiya генерального прокурора Судана Тага ас-Сира аль-Хибира.
В генеральной прокуратуре отметили, что у задержанных обнаружены «взрывчатые вещества в количестве, достаточном, чтобы взорвать весь Хартум».
Как писал NEWS.ru, мощный взрыв прогремел в столице Сомали 3 августа. Террористической атаке подвергся популярный ресторан Lul Yemeni, находящийся неподалёку от морского порта. В момент взрыва там обедали правительственные должностные лица и госслужащие. По предварительным данным, взрывное устройство подорвал на себе террорист-смертник либо возле ресторана, либо внутри него.