В Судане задержали террористов с взрывчаткой

https://static.news.ru/photo/551e8fb6-f81b-11ea-8456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Tödt/Global Look Press

Суданские силовики задержали представителей крупной террористической группировки. У задержанных изъята крупная партия взрывчатых веществ.

Задержана представлявшая угрозу для соседних стран террористическая ячейка, в состав которой входит 41 человек, — цитирует телеканал Al-Arabiya генерального прокурора Судана Тага ас-Сира аль-Хибира.

В генеральной прокуратуре отметили, что у задержанных обнаружены «взрывчатые вещества в количестве, достаточном, чтобы взорвать весь Хартум».

Как писал NEWS.ru, мощный взрыв прогремел в столице Сомали 3 августа. Террористической атаке подвергся популярный ресторан Lul Yemeni, находящийся неподалёку от морского порта. В момент взрыва там обедали правительственные должностные лица и госслужащие. По предварительным данным, взрывное устройство подорвал на себе террорист-смертник либо возле ресторана, либо внутри него.