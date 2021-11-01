В суд на себя: Европейские структуры запутались во взаимных обвинениях

Европейский парламент подал иск в Европейский суд на Европейскую комиссию, обвиняя высший исполнительный орган ЕС в неисполнении ряда законов содружества. Спусковым крючком крупномасштабной внутриевропейской свары послужило решение Польши принять национальный закон, который противоречит общеевропейским. Вопреки ожиданиям, Еврокомиссия не нашла в таком решении Варшавы причин, которые дали бы право ЕС заморозить членство страны-нарушителя европейского юридического единства. И теперь европейские «наднациональные» парламентарии пытаются наказать не только непослушного члена, но и «надсмотрщика», который якобы халатно относится к своим обязанностям. Подобный прецедент структуры Евросоюза ничуть не украшает, но иного выхода из юридического тупика, в который они сами себя загнали, не существует.

Претензии европарламентариев к еврокомиссарам заключаются в том, что последние упорно не хотят идти на поводу у первых и инициировать закон, согласно которому член ЕС может быть оставлен без своей доли финансирования за ненадлежащее поведение.

Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press

Терпения парламентариев хватило на несколько недель — отсчёт начался после 8 октября, когда Конституционный суд Польши постановил, что национальные законы на территории страны должны иметь верховенство над законами Евросоюза. Этим Варшава подвергла ревизии краеугольный принцип Европейского сообщества, принятый в 1964 году, еще когда страна была членом советского лагеря.

Ранее Европарламент возмущался бездействием Еврокомиссии относительно Венгрии, правительство которой, по мнению Брюсселя, также дрейфует в направлении, не совпадающем с общеевропейским пониманием образцовой демократии. Речь шла о принятии законов, дискриминационных по отношению к ЛГБТ-сообществу.

Alberto Sibaja/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мы ожидаем, что Еврокомиссия будет действовать последовательно и в соответствии с тем, что заявила её президент [Урсула] фон дер Ляйен во время последнего пленарного обсуждения. Надо, чтобы слова не расходились с делами, — заявил президент Европарламента Давид Сассоли.

Закон, который позволяет Евросоюзу наказать Польшу и Венгрию «рублём» (точнее, евро), был принят в январе, но с тех пор ни разу не использован, несмотря на то, что Будапешт и Варшава «подставляются» под него периодически.

В июне Европарламент в числе 506 депутатов (при 150 против и 28 воздержавшихся) принял резолюцию, в которой высших чиновников ЕС предупреждали, что следующий разговор с ними будет уже в Люксембурге (там расположен Европейский суд). Статья 256 Европейской Хартии даёт право институтам ЕС судиться друг с другом, но до минувшей недели евродепутаты всё же надеялись уладить дело без таких крайних мер.

Их терпение лопнуло после того, как в Страсбург приехал сам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и подтвердил, что в Варшаве считают себя вправе принимать любые законы без оглядки на Брюссель, обвинив своих слушателей в шантаже и выкручивании рук.

Мы не будет молчать, когда на нашу страну нападают в том числе в этом собрании, нападают несправедливо и предвзято, — заявил Моравецкий.

Гнев евродепутатов после этого обрушился не только на польского премьера, но и на Урсулу фон дер Ляйен за её «нерешительность». В ответ уже президент Еврокомиссии заявила, что не намерена предпринимать никаких антипольских действий до того, как Европейский суд постановит, что она в самом деле должна их предпринимать.

Урсула фон дер Ляйен european_parliament/flickr.com

Дело в том, что в Евросуде с минувшего лета рассматривается иск, который был подан совместно Варшавой и Будапештом против ЕС, где две эти страны требуют разъяснений, в самом ли деле их «проступки» заслуживают столь сурового наказания, как лишение «карманных денег», которые в случае с Польшей составляют 18 млрд евро на постковидную реабилитацию экономики.

Судебные иски одних европейских структур против других, равно как и иски по вертикали (стран ЕС против органов Союза или наоборот) — не такая уж редкость в практике единой Европы. Даже можно сказать, что такие иски происходят в рабочем порядке, рассказал NEWS.ru эксперт по Евросоюзу Дмитрий Ланко.

Еврокомиссия, включая её президента, находится в двойственном положении. С одной стороны, она подчинена парламентариям с их партийной принадлежностью. Но с другой, она подотчетна Совету Европы, состоящему из глав государств и правительств. Этим часто и объясняется «нерешительность» исполнительного органа ЕС, потому что структуры, которым он подчиняется, тянут в разные стороны. Дмитрий Ланко доцент Факультета Международных отношений СПбГУ доцент Факультета Международных отношений СПбГУ

Формально, Еврокомиссия как правительство ЕС и не обязано «брать под козырек» каждый раз, когда Европарламент что-то решит от неё потребовать. Кроме того, подавать в суды друг на друга общеевропейские и национальные структуры и сами не торопятся, учитывая и репутационный ущерб, и нежелание создавать прецеденты.

Там рассуждают так: сегодня мы накажем Польшу, завтра ещё кого-то, а послезавтра это станет практикой. В ЕС и так постоянно то одну и другую страну штрафуют за нарушения правил валютного союза, а страны иногда обманывают Брюссель с финансовой отчетностью — самый вопиющий пример подала Греция в 2015 году, — напоминает Ланко.

Впрочем, даже если решение суда окажется не в пользу Польши, это не означает автоматическое отправление Варшавы на «скамейку штрафников». Санкции в отношении одного из своих членов ЕС может принять только в том случае, если за них проголосует квалифицированное большинство евродепутатов (не менее 55% голосов от стран, представляющих не менее 65% население Евросоюза). На все эти процедуры может уйти до девяти месяцев.

Тем не менее, уже начиная с сегодняшнего дня, Европейский суд приказал Варшаве выплачивать по 1 млн евро штрафов ежедневно — до того дня, пока Польша не вернётся в общеевропейское правовое пространство.