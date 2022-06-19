В странах Запада наблюдается дефицит попкорна и пива Запад столкнулся с дефицитом продуктов

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Во многих западных странах наблюдается дефицит целого ряда продуктов, передает Bloomberg. Отмечается, что в Японии в магазинах нет салями из-за вспышки чумы свиней в Африке. В Германии существует дефицит бутылочного пива из-за конфликта на Украине. США столкнулись с дефицитом попкорна.

Этим летом нехватка популярных продуктов питания, от попкорна до соусов чили, поразила рестораны и продуктовые полки, что является признаком того, что огромные мировые цепочки поставок все еще находятся под давлением, — пишет агентство.

Авторы материала указывают, что причинами проблем является ряд факторов, включая погодные условия, пандемию, геополитическую напряженность и растущий спрос. Отдельным пунктом агентство отмечает конфликт на Украине, приведший к росту цен на энергию и продовольствие.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в мировом продовольственном кризисе необходимо винить США, Евросоюз и их монетарную политику. По его словам, Вашингтон «напечатал денег» и вызвал подорожание всего сырья, в частности удобрений, производство которых и без того затруднено санкциями и проблемами с логистикой. Совокупность факторов может привести к мировому голоду, предупредил глава государства.

Он добавил, что термин «путинская инфляция», который сейчас применяется на Западе для оправдания экономических неурядиц, это глупость. По словам Путина, ухудшение ситуации в глобальной экономике не вопрос последних месяцев, оно не связано со специальной военной операцией России по защите Донбасса.