Во многих западных странах наблюдается дефицит целого ряда продуктов, передает Bloomberg. Отмечается, что в Японии в магазинах нет салями из-за вспышки чумы свиней в Африке. В Германии существует дефицит бутылочного пива из-за конфликта на Украине. США столкнулись с дефицитом попкорна.

Этим летом нехватка популярных продуктов питания, от попкорна до соусов чили, поразила рестораны и продуктовые полки, что является признаком того, что огромные мировые цепочки поставок все еще находятся под давлением,пишет агентство.

Авторы материала указывают, что причинами проблем является ряд факторов, включая погодные условия, пандемию, геополитическую напряженность и растущий спрос. Отдельным пунктом агентство отмечает конфликт на Украине, приведший к росту цен на энергию и продовольствие.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в мировом продовольственном кризисе необходимо винить США, Евросоюз и их монетарную политику. По его словам, Вашингтон «напечатал денег» и вызвал подорожание всего сырья, в частности удобрений, производство которых и без того затруднено санкциями и проблемами с логистикой. Совокупность факторов может привести к мировому голоду, предупредил глава государства.

Он добавил, что термин «путинская инфляция», который сейчас применяется на Западе для оправдания экономических неурядиц, это глупость. По словам Путина, ухудшение ситуации в глобальной экономике не вопрос последних месяцев, оно не связано со специальной военной операцией России по защите Донбасса.