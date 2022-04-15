В столицу Ливии вошли вооружённые колонны

В столицу Ливии Триполи вошло несколько вооружённых колонн, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Они прибыли из Эз-Завии и Зинтана, причины их появления не известны.

Более трёх вооружённых колонн вошли в ливийскую столицу Триполи с запада и юга, — говорится в сообщении телеканала.

По сведениям источников телеканала, колонны были отправлены из городов Эз-Завия и Зинтан. Что послужило причиной их прибытия, на данный момент не сообщается.

В стране продолжается внутриполитический кризис - работают два альтернативных правительства, при этом требуется проведение президентских выборов.