В столицу Ливии вошли вооружённые колонны

В столицу Ливии Триполи вошло несколько вооружённых колонн, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Они прибыли из Эз-Завии и Зинтана, причины их появления не известны.
Более трёх вооружённых колонн вошли в ливийскую столицу Триполи с запада и юга, — говорится в сообщении телеканала.
По сведениям источников телеканала, колонны были отправлены из городов Эз-Завия и Зинтан. Что послужило причиной их прибытия, на данный момент не сообщается.
В стране продолжается внутриполитический кризис - работают два альтернативных правительства, при этом требуется проведение президентских выборов.
Ранее администрация президента США Джо Байдена выступила с предложением сформировать международный механизм по контролю над сырьевыми доходами страны. Однако министр нефти и газа Мухаммед Аун отверг инициативу, высказанную представителями Госдепартамента, назвав её посягательством на суверенитет. При этом вероятность того, что Вашингтон будет проявлять настойчивость, сохраняется. Существует возможность того, что ресурсы Ливии нужны США для того, чтобы стабилизировать рынок энергоносителей в условиях украинского кризиса, а также сохранить гарантированное влияние на внутриполитические процессы.