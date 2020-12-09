В столице Сомали возле президентского дворца идёт бой

https://static.news.ru/photo/4e3f68f0-3a47-11eb-9a79-fa163e074e61_660.jpg Фото: SomaliGuardian/twitter.com

В районе президентского дворца в сомалийской столице Могадишо идёт интенсивная перестрелка. Об этом сообщил местный новостной портал.

В информации портала, в Могадишо идёт ожесточённый бой, гремят взрывы. Данные о том, кто участвует в вооружённой конфронтации и есть ли жертвы, пока не поступали, сообщает ТАСС.

8 августа в столице Сомали городе Могадишо взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль на перекрёстке Бар-Аян в столичном районе Варта-Набадда в непосредственной близости от армейской базы. Взрыв организовал террорист-смертник. По словам очевидцев, автомобиль пытался прорваться через армейский КПП. В результате погибли по меньшей мере 8 человек. Ещё 14 получили ранения.

Как писал NEWS.ru, в Сомали террорист-смертник атаковал военную базу США. Нападение произошло вскоре после полудня по местному времени в районе Джанай Абдалле, примерно в 55 км к северо-западу от Кисмайо в районе Джуба.

боевик нанёс удар по американским войскам и сомалийским ополченцам. В результате атаки есть погибшие и раненые.