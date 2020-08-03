В столице Сомали прогремел мощный взрыв

https://static.news.ru/photo/4b3782d6-d585-11ea-aefc-fa163e074e61_660.jpg Могадишо Фото: Saed Mire/twitter.com

Мощный взрыв прогремел в столице Сомали — городе Могадишо. Не исключено, что есть жертвы.

Как сообщает Somali Guardian, террористической атаке подвергся популярный ресторан Lul Yemeni, находящийся неподалёку от морского порта. В момент взрыва там обедали правительственные должностные лица и госслужащие. По предварительным данным, взрывное устройство подорвал на себе террорист-смертник либо возле ресторана, либо внутри него.

Как писал NEWS.ru, мощный взрыв произошёл 2 августа в городе Джелалабаде, административном центре афганской провинции Нангархар. Согласно данным местного телеканала Tolo News, террорист взорвал начинённый взрывчаткой автомобиль, стоявший недалеко от тюрьмы в четвёртом районе Джелалабада. Министерство юстиции Афганистана уже подтвердило факт взрыва, однако пока не предоставило никакой информации о возможных жертвах инцидента.