В столице Сомали прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в столице Сомали — городе Могадишо. Не исключено, что есть жертвы.
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Как писал NEWS.ru, мощный взрыв произошёл 2 августа в городе Джелалабаде, административном центре афганской провинции Нангархар. Согласно данным местного телеканала Tolo News, террорист взорвал начинённый взрывчаткой автомобиль, стоявший недалеко от тюрьмы в четвёртом районе Джелалабада. Министерство юстиции Афганистана уже подтвердило факт взрыва, однако пока не предоставило никакой информации о возможных жертвах инцидента.
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