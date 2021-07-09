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В столице Сомали из миномёта обстрелян район президентского дворца

22:42, 10 июля 2021
Фото: Rahmat Alizadah/Xinhua
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В столице Сомали миномётному обстрелу подвергся район, в котором располагается президентский дворец. По территории были выпущены по меньшей мере четыре снаряда. Об этом сообщает новостной портал Shabelle Media Network.

По имеющимся данным, взрывами затронуты строения, находящиеся вблизи резиденции. Информации о пострадавших не поступало.

Нынешний обстрел стал вторым террористическим актом, который совершён в Могадишо в субботу. Утром в центре города террорист-смертник совершил покушение на начальника городской полиции. В результате погибли девять человек из его охраны, сам полицейский руководитель не пострадал.

Ранее сообщалось, что нападение с ножом произошло в аэропорту Дюссельдорфа. Погиб один человек.

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